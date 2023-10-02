Москва работает с Баку для cтабилизации обстановки в Карабахском регионе Азербайджана.

Как передает ТАСС, об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров на полях XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы работаем с азербайджанскими коллегами на предмет стабилизации обстановки в Карабахе, чтобы там укрепить доверие, чтобы создать условия для возобновления нормальной жизни, совместной жизни армян и азербайджанцев. Рассчитываю, что в Ереване тоже в этом должны быть заинтересованы, что они будут прилагать усилия для этого», — сказал Лавров.