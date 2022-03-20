Правительство Турции не примет предложение США по передаче зенитных ракетных систе Украине в обмен на снятие с Анкары санкций. Как передает РИА Новости, об этом заявил генсек турецкой партии «Родина» Догу Перинчек.

«CША не имеют полномочий указывать что-либо Турции. Турецкое правительство ни в коем случае не примет указание вроде того, чтобы передать российские С-400 Украине. Это невозможно в Турции, где активна такая партия как «Родина». У турецкого правительства нет таких шансов. Невозможно, чтобы турецкое правительство даже пожелало услышать такого рода указания», — сказал Перинчек.

По его словам, сообщения о переговорах по этому вопросу являются «типичной разведывательной пропагандой» США.

«Мы это не раз проходили. Такими давлениями Турцию не сломить», — подчеркнул генсек партии «Родина».

Ранее Sky News Arabia, а также агентство Reuters писали, что Соединенные Штаты обсуждают с Турцией отказ от системы С-400 и отправку ее Киеву в обмен на возвращение Анкары в программу производства истребителей пятого поколения F-35 и снятие с нее санкций.

Комплекс С-400 «Триумф» был разработан в России и никогда не поставлялся в Украину. После того, как Министерство обороны России объявило о подавлении украинской ПВО, НАТО и некоторые страны ЕС стали искать, чем компенсировать уничтоженные российской авиацией ЗРК С-300.