В Турции председатель Партии Справедливости, входящей в «Альянс Ата» (Альянс Ататюрка) Ведждет Оз заявил, что его партия приняла решение во втором туре президентских выборов поддержать Кемаля Кылычдароглу: «Руководство нашей партии приняло решение поддержать г-на Кемаля Кылычдароглу без каких-либо условий. Наше решение будет объявлено во время визита г-на Кылычдароглу в нашу штаб-квартиру в понедельник».

Ведждет Оз объявил, что Кылычдароглу посетит штаб-квартиру Партии Справедливости в понедельник в 13:30 (14:20 по бакинскому).

Отметим, что занявший третье, последнее место в президентских выборах Синан Оган являлся кандидатом от «Альянса Ата».