В провинции Зонгулдак на северо-западе Турции произошло обрушение на угольной шахте.

В результате инцидента два шахтёра оказались погребены под землёй. Спасателям удалось извлечь их на поверхность, но, к сожалению, один из горняков скончался в больнице от полученных травм. Второй шахтёр находится в медицинском учреждении, где ему оказывают необходимую помощь, сообщает gunes.com.

Обстоятельства аварии в Зонгулдаке сейчас выясняются. На месте работают следователи и спасатели. О состоянии выжившего шахтёра пока не сообщается.