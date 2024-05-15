Все 14 человек, заблокированные в медной шахте «Колихан» компании Hindustan Copper Limited в штате Раджастхан, спасены, состояние троих оценивается как тяжелое.

Как передает #, об этом сообщил телеканал India Today.

«Все люди, оказавшиеся в ловушке в шахте, были спасены. Трое из них находятся в тяжелом состоянии и были направлены в больницы Джайпура», — приводит телеканал слова одного из медицинских работников, находившегося на месте ЧП.

Было отмечено, что спасательная операция продолжалась всю ночь.