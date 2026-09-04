В пострадавшем от катастрофического наводнения Непале 4 сентября спасателям удалось освободить двух человек из затопленного подземного туннеля. Они провели заблокированными в туннеле девять дней. Ещё один человек, находившийся вместе с ними, погиб, на поверхность было поднято его тело.

Утром поисковые команды услышали доносящиеся из подземного туннеля звуки. Это помогло им определить местонахождение выживших и пробурить к ним ход. Так удалось добраться до пострадавших. Оба они направлены в больницу в Катманду, один из них в критическом состоянии.

Один из выживших успел рассказать спасателям, что в туннеле находятся ещё живые люди. Оперативные группы приняли решение продолжать спасательную операцию круглосуточно.

В целом в зоне наводнения спасатели и военные пытаются проникнуть в семь туннелей, использовавшихся для технического обслуживания гидроэлектростанций. После наводнения входы и выходы туннелей наглухо забиты илом и камнями. Предположительно, внутри может быть заблокировано до 150 человек. Живы они или нет, неизвестно. Экстренные службы насосами закачивают в туннели воздух.

Катастрофическое наводнение 26 августа на границе Тибета и Непала, по последним данным, унесло жизни более чем 1200 человек. Более пяти тысяч числятся пропавшими без вести. Множество зданий были разрушены, на границе стран образовалось грязевое озеро.

Точная причина катастрофы все еще выясняется. Ученые предполагают, что она началась с масштабного обвала льда и камней на северных склонах вершины Лангтанг-Лирунг в Непале. Лавина сошла в реку Лхенде-Кхола, что спровоцировало наводнение. (svoboda.org)