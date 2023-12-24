Таиландские военные спасли 73 человек с терпящего крушение скоростного катера близ острова Бу-Бу в Андаманском море.

Об этом сообщило Национальное бюро новостей Таиланда.

По его данным, высокие волны стали причиной опрокидывания судна, в корпусе которого образовалась пробоина. Военнослужащие 491-й эскадрильи специального назначения ВМС Таиланда оперативно прибыли на место крушения, подобрав пассажиров. В результате инцидента порядка 15 пассажиров получили незначительные травмы, медицинская помощь им была оказана в ближайшем медучреждении.

Катер вскоре затонул после эвакуации пассажиров, которые были доставлены на острова Пхукет и Ланта.