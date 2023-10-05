Анкара планирует до конца октября организовать международную встречу по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, на консультации в Стамбул прибудут советники по национальной безопасности различных стран, включая Джейка Салливана — помощника президента США по национальной безопасности. Российская сторона не была приглашена на встречу, направит ли своего представителя Китай, пока неизвестно, указали собеседники издания.

В центре повестки будет мирный план президента Украины Владимира Зеленского и намерения Киева организовать в 2023 году глобальную встречу для обсуждения этой инициативы.

Переговоры в Стамбуле станут третьей подобной встречей после консультаций в Дании в июне и в Саудовской Аравии в августе.