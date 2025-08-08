Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа может состояться в понедельник, 11 августа. Об этом 8 августа сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

«Два источника, знакомые с ходом переговоров, сообщили Fox News, что саммит планируется провести уже в ближайший понедельник, и одним из обсуждаемых пунктов назначения будет Рим», — говорится в материале.

По данным телеканала, возможным местом проведения встречи рассматриваются и другие страны Европы и мира. Отмечается, что данная встреча двух лидеров станет первой с момента вступления Трампа на пост президента США в январе 2025 года.