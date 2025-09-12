Президент США Дональд Трамп уверяет, что его терпение в отношении Владимира Путина «быстро иссякает». Соответствующее заявление он сделал в интервью Fox News.

Так, Трампа попросили прокомментировать атаку российских дронов на Польшу и спросили, не иссякает ли у него терпение в отношении Путина.

«Да, иссякает, и иссякает быстро. Но для танго нужны двое. Это удивительно. Когда Путин хотел это сделать (начать мирные переговоры — УНИАН), Зеленский не делал этого. Когда Зеленский хотел это сделать, Путин не делал этого. Теперь Зеленский хочет это сделать, а Путин — это знак вопроса», — сказал президент США.

В конце концов телеведущие смогли вытянуть из Трампа что-то похожее на угрозу России санкциями.

«Это очень сильно ударит по банкам, а также будет связано с нефтью и тарифами», — ответил Трамп на вопрос о том, какие санкции он может ввести против России.

При этом президент США заверил, что он и так уже «много сделал», чтобы наказать Россию, упомянув свои тарифы против Индии, которые на самом деле так и не заставили эту страну отказаться от российской нефти.

«Это является проблемой Европы в гораздо большей степени, чем нашей проблемой», — добавил Трамп.

Отметим, что несмотря на неоднократно озвученные угрозы, Дональд Трамп до сих пор не ввел никаких настоящих санкций против России за отказ от мирных переговоров с Украиной.