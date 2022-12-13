Встреча президентов Азербайджана Ильхама Алиева, Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Туркменистана Сердара Бердымухамедова и состоится 14 декабря в Национальной туристической зоне «Аваза» в городе Туркменбаши на побережье Каспия.

Запланировано обсуждение шагов по дальнейшему углублению всестороннего сотрудничества между тремя дружественными и братскими странами, в первую очередь в сфере торговли, энергетики и транспорта.

В рамках саммита лидеры подпишут ряд соглашений, направленных на укрепление кооперации.