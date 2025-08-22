Сегодня состоится трехсторонняя встреча лидеров Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи один на один с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

«Я очень высоко ценю это, это очень хорошая инициатива. Наши народы объединяют общая история, культура, язык, религия. Обсуждение братскими странами вопросов в трехстороннем формате имеет очень большое значение, это принесет большую пользу и даст прекрасные результаты».