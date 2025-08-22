22 августа в Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан.

Затем состоялась церемония подписания документов.

По итогам встречи Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в городе Туркменбаши выступили с совместным заявлением для прессы по итогам встречи высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан