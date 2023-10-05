«Азербайджан поддерживает трехсторонний брюссельский процесс в формате Европейского Союза, Азербайджана и Армении с участием Президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, и региональную повестку мира, и в этом смысле именно Азербайджан является автором многих мирных инициатив, включая мирный договор».

Как передает АПА, об этом на платформе «X» сообщил помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«По причине того, что братской Турции – стране региона не дали возможность участвовать в формате пяти (Азербайджан, Армения, Европейский Союз, Франция и Германия) несмотря на предвзятую и милитаризационную политику Франции в регионе, шаги, наносящие ущерб региональному миру и стабильности на Южном Кавказе и ставящие под угрозу политику Европейского Союза на Южном Кавказе, и настойчивость официального Баку, Азербайджан принял решение не участвовать во встрече в Гранаде».

«Мы также были сторонниками участия во встрече в таком формате Испании в качестве принимающей стороны. Неверно представлять это как отказ Азербайджана от контактов или переговоров с Арменией, что делают некоторые международные медиа-ресурсы. Азербайджан готов к трехсторонним встречам в Брюсселе в формате Европейского Союза, Азербайджана и Армении в ближайшее время. Азербайджанская сторона также поддерживает прямой и двусторонний диалог и переговоры по мирному договору и процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Пользуясь случаем, поздравляем наших коллег и друзей из Испании с успешной организацией встречи Европейского политического сообщества в Гранаде и благодарим их за намерение внести свой вклад в армяно-азербайджанский диалог», — отметил он.