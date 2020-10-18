В центре освобожденного от оккупации города Физули поднят Азербайджанский флаг View Larger Image В центре освобожденного от оккупации города Физули поднят Азербайджанский флаг. Об этом сообщает Министерство обороны. Редакция| 2020-10-18T20:16:16+04:00 18 октября 2020, 19:57| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева встретились…Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к…Интервью Президента Ильхама Алиева турецкому телеканалу NTVОбращение президента Ильхама Алиева к народу В рубрике Трамп назвал Макрона премьером Франции Gallery Трамп назвал Макрона премьером Франции 18 октября 2020, 20:59 На телебашне в Тбилиси был спроецирован азербайджанский флаг Gallery На телебашне в Тбилиси был спроецирован азербайджанский флаг 18 октября 2020, 20:29 Минобороны: Захвачены боевая техника и боеприпасы противника Gallery Минобороны: Захвачены боевая техника и боеприпасы противника 18 октября 2020, 19:43 Эрдоган поздравил азербайджанский народ Gallery Эрдоган поздравил азербайджанский народ 18 октября 2020, 19:31 Мехрибан Алиева: Наша армия претворяет в жизнь мечты миллионов азербайджанцев Gallery Мехрибан Алиева: Наша армия претворяет в жизнь мечты миллионов азербайджанцев 18 октября 2020, 19:15