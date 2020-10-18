В центре освобожденного от оккупации города Физули поднят Азербайджанский флаг

В центре освобожденного от оккупации города Физули поднят Азербайджанский флаг.

Об этом сообщает Министерство обороны.

| 2020-10-18T20:16:16+04:00 18 октября 2020, 19:57|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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