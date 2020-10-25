В Центре Гамалеи назвали сроки окончания пандемии коронавируса

Ситуация с распространение коронавирусной инфекции может стабилизироваться к лету 2021 года. Такое мнение высказал в интервью «Парламентской газете» вирусолог Центра имени Гамалеи, профессор Виктор Зуев.

По его словам, пневмотропные вирусы, к которым и относится SARS-CoV-2, «боятся» тепла. Вспышки этих заболеваний начинаются поздней осенью и ранней весной. Зуев считает, что в июле будут значительные улучшения.

Кроме того, способствовать снижению заболеванию будут также усиление масочного режима и вакцинация. При этом количество переболевших COVID-19, в том числе бессимптомно, постепенно будет увеличиваться, чтобы при достижении 60% иммунной прослойки создать тупиковую для вируса ситуацию.

21 октября директор Центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что ситуация с коронавирусом в России станет управляемой при помощи массовой вакцинации

Ранее в этот день Гинцбург заявил, что производство вакцины от коронавируса «Спутник V» к декабрю должно составить порядка 5–6 млн доз в месяц. Согласно его прогнозам, такой объем выпуска препарата позволит за 10–12 месяцев произвести вакцинацию 70% населения страны.

Всего в России выявлено 1 497 167 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 25 821 летальный исход, выздоровели 1 130 818 человек (iz.ru)