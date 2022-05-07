Недавно в распоряжение нашей редакции поступили фотографии полуразрушенных строений, сделанные в Центральном Ботаническом саду.

Мы решили выяснить, что это за строения. Для получения ответа мы обратились в управление Центрального Ботанического сада.

Как заявили нам в управлении, эти строения непригодны для эксплуатации: «Поэтому принято решение об их сносе». Для более подробной информации сотрудники Центрального Ботанического сада посоветовали обратиться в исполнительную власть города Баку. «С января 2022 года наша структура стала публичным лицом и была передана в ведение исполнительной власти города Баку. До этого мы входили в состав Национальной Академии наук», — сообщили нам сотрудники Ботанического сада.

Как сообщили в пресс- службе Исполнительной власти города Баку, в свое время в результате безответственной деятельности должностных лиц в Центральном ботаническом саду были проведены незаконные строительные работы.

«Однако в соответствии с поручениями президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице – президента Мехрибан Алиевой, был подготовлен уникальный проект, на основании которого в ближайшее время на территории Центрального Ботанического сада будут начаты восстановительные работы. В данный момент на территории сада проводится снос незаконных строений. В соответствии с этим проектом в течение короткого времени на территории сада будут созданы все условия для проведения жителями города своего досуга», — пообещали нам представители пресс- службы.

4 мая 2022 года президент Ильхам Алиев издал распоряжение «О мерах по проведению восстановительных работ на территории Центрального ботанического сада».

Согласно этому распоряжению, Исполнительной власти города Баку для проведения восстановительных работ в Центральном Ботаническом саду выделено 25 миллионов манатов.