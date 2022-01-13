Признание Азербайджаном Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) стало бы важным шагом. Об этом агентству «Анадолу» сказал премьер-министр ТРСК Фаиз Суджуоглу.

По его словам, ТРСК и Турция являются «двумя государствами, одной нацией».

«И так было всегда. С подключением Азербайджана мы «три государства, одна нация». Выражаем надежду, что в предстоящий период наши контакты с азербайджанскими братьями усилятся как в политическом, так и в экономическом плане. Ожидаем, что Азербайджан, с которым нас объединяют общие корни, язык и религия, признает Турецкую республику Северного Кипра. Это стало бы важным шагом. Мы уже приняли решение, идея о «федерации» больше не актуальна. Отныне речь идет о статусе двух суверенных равноправных государств. И президент ТРСК Эрсин Татар придерживается в этом вопросе принципиальной позиции. Кроме того, имеет место неограниченная поддержка президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана», — отметил Суджуоглу.

При этом премьер ТРСК указал на стратегическую важность подводных углеводородных и нефтяных ресурсов в Восточном Средиземноморье.

«Одна из двух причин того, почему внимание всего мира приковано к этому региону с развитием технологий, — это стратегия, другая — богатство, а именно углеводороды и другие подземные богатства. Там расположен «непотопляемый авианосец». И это Кипр. Тот, кто доминирует на Кипре, тот доминирует на Ближнем Востоке и в Северной Африке», — сказал премьер.