Казахстан, Узбекистан и Туркменистан назначили послов в Республике Кипр (греческий Кипр), что свидетельствует об изменении региональной расстановки сил, которое бросает вызов политике Анкары в отношении Кипра, сообщила во вторник турецкая служба BBC (BBC Türkçe).

Этот шаг последовал за тем, как три члена Организации тюркских государств (ТДТ) на саммите с Европейским союзом в Самарканде 4 апреля пообещали соблюдать резолюции 541 и 550 Совета Безопасности ООН, осуждающие декларацию 1983 года о создании Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

Казахстан первым объявил о своем решении в январе, договорившись с Кипром об обмене послами и открытии посольств.

Узбекистан аккредитовал своего посла в Италии на Кипре в декабре 2024 года, что стало его первым дипломатическим назначением на остров с момента установления связей в 1997 году.

Туркменистан последовал примеру 31 марта, также аккредитовав своего посла в Италии на Кипре.

Дипломатические шаги были завершены непосредственно перед саммитом ЕС и Центральной Азии 3–4 апреля, который проводил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Самарканде.

Саммит, в котором приняли участие президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антонио Коста, подчеркнул укрепление институциональных, экономических и торговых связей.

Лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана приняли участие в саммите, который ЕС рассматривает как краеугольный камень своей стратегии по углублению связей с Центральной Азией на фоне войны России в Украине и растущего влияния Китая.

ЕС пообещал 12 миллиардов евро инвестиций в регион и объявил о планах по расширенным соглашениям о партнерстве с Узбекистаном и Таджикистаном.

В совместной декларации, опубликованной во время саммита, подчеркивается уважение суверенитета и территориальной целостности и подтверждается поддержка резолюций ООН, выступающих против признания KKTC.

BBC Türkçe отметила, что заявление фактически связывает будущее сотрудничество с соблюдением этих принципов, согласовывая позиции трех тюркских государств с позициями ЕС и ООН по кипрскому спору.

Турция, которая выступает за решение острова с двумя государствами, официально не отреагировала.

Анкара вышла из поддерживаемых ООН переговоров о воссоединении после провала саммита в Кран-Монтане 2017 года и с тех пор настаивает на международном признании KKTC.

В 2021 году турецкие официальные лица способствовали получению KKTC статуса наблюдателя в TDT, а лидер Эрсин Татар был приглашен в качестве почетного гостя на саммит 2024 года в Бишкеке.

Этот шаг вызвал критику со стороны ЕС и Республики Кипр, которые опасались, что растущее влияние Турции в Центральной Азии может привести к признанию KKTC.

Министерство иностранных дел Турции хранит молчание по поводу последних событий.

Оппозиционные партии в Турции раскритиковали отсутствие реакции со стороны высокопоставленных турецких чиновников.