Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар сегодня прибудет с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, ожидается, что Э.Татар проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана.

В то же время он примет участие в мероприятиях, которые пройдут в Баку в рамках Дней культуры Северного Кипра.

Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) намерена развивать отношения с Азербайджаном во всех сферах.

Об этом заявил президент ТРСК Эрсин Татар на пресс-конференции в аэропорту «Эрджан» в Лефкоше перед вылетом в Баку.

Глава государства сказал, что это его первый визит в Азербайджан.

Татар напомнил, что в развитии отношений с другими странами ТРСК сталкивается с препятствиями греческой стороны.

«Мы будем развивать отношения с Азербайджаном во всех сферах. Мы отправляемся в Азербайджан для развития связей в сфере образования, культуры и экономики. Флаг ТРСК будет развеваться в Азербайджане», — отметил президент.

По словам главы государства, в Азербайджан отправляется делегация в составе 200 человек, в том числе бизнесмены, работники сферы туризма, представители университетов и инвесторы.

Отметим, что 13-14 октября в Баку пройдут Дни культуры Северного Кипра.