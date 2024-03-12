Азербайджан посетит президент 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, бывший премьер-министр Тринидада и Тобаго и постоянный представитель при ООН Деннис Фрэнсис.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Генеральной Ассамблеи Моника Грейли. По ее словам, которые приводит «Репорт», Фрэнсис примет участие в 11-м Глобальном форуме в Баку 15 марта:

«Президент Генеральной Ассамблеи ООН примет участие в панельной дискуссии о целях, которые могут быть поставлены для конференции СОР29, которая пройдет с 11 по 22 ноября в Баку».

Пресс-секретарь добавила, что президент Генеральной Ассамблеи проведет в Баку ряд встреч с представителями правительства и государства.