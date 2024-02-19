21 февраля председатель Великого национального собрания (парламент) Турции Нуман Куртулмуш совершит визит в Азербайджан.
Как сообщает #, он примет участие в 14-ой пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи, которая пройдет с 21 по 24 февраля в Баку.
Ожидается, что в мероприятии примут участие делегации парламентов Ирана, России и других стран.
По итогам сессии будет принята Бакинская декларация.
Отметим, что Азербайджан будет председательствовать в Азиатской парламентской ассамблее в 2024-2025 годах.