21 февраля председатель Великого национального собрания (парламент) Турции Нуман Куртулмуш совершит визит в Азербайджан.

Как сообщает #, он примет участие в 14-ой пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи, которая пройдет с 21 по 24 февраля в Баку.

Ожидается, что в мероприятии примут участие делегации парламентов Ирана, России и других стран.

По итогам сессии будет принята Бакинская декларация.

Отметим, что Азербайджан будет председательствовать в Азиатской парламентской ассамблее в 2024-2025 годах.