Арабский парламент сожалеет в связи с отказом в ратификации полномочий делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщает #, об этом говорится в письме председателя Арабского парламента Адель бин Абдул Рахмана аль-Асуми председателю ПАСЕ Теодоросу Русопулосу в связи с резолюцией об отказе в ратификации полномочий делегации Азербайджана.

В нем говорится, что Арабский парламент надеется на личную и профессиональную поддержку председателя ПАСЕ в пересмотре этой резолюции, которая противоречит принципам диалога и сотрудничества, составляющим основу ПАСЕ.

В письме Абдул Рахман аль-Асуми призывает ПАСЕ и Милли Меджлис к скорейшему началу прямого диалога.

«Многосторонняя парламентская дипломатия должна оставаться инструментом для сближения точек зрения, выступать в качестве стены сопротивления перед лицом любых разногласий и быть дополнительным инструментом для продвижения принципов мира и толерантности», — говорится в письме.