В Товузском направлении ситуация остается напряженной

С утра 16 июля армянские вооруженные силы предприняли еще одну попытку атаковать наши позиции в Товузском районе на азербайджано-армянской государственной границе.

Об этом сообщили из Минобороны Азербайджанской Республики.

В то же время ведется огонь по селам Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли из оружия большого калибра и артиллерийских установок. Раненых среди гражданского населения нет.

В настоящее время продолжается бои в этом направлении. Наши войска контролируют оперативную обстановку.

Общественность будет дополнительно проинформирована.