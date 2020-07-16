В Товузском направлении ситуация остается напряженной

С утра 16 июля армянские вооруженные силы предприняли еще одну попытку атаковать наши позиции в Товузском районе на азербайджано-армянской государственной границе.
Об этом сообщили из Минобороны Азербайджанской Республики.
В то же время ведется огонь по селам Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли из оружия большого калибра и артиллерийских установок. Раненых среди гражданского населения нет.
В настоящее время продолжается бои в этом направлении. Наши войска контролируют оперативную обстановку.
Общественность будет дополнительно проинформирована.