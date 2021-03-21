«В Тегеране прекрасно понимают, что им нечего противопоставить Турции в регионе Ближнего Востока» — политолог

В эти дни состоялся визит главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Турцию, где встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. На переговорах было уделено внимание двусторонним вопросам, региональным и международным событиям.

Зариф выразил надежду, что ирано-турецкие отношения будут продвигаться в направлении стратегических отношений, рассматриваемых лидерами двух стран.

Еще недавно, официальный Тегеран в лице того же Зарифа истерил по поводу выступления Эрдогана на параде в Баку, в котором тот процитировал стихотворение, где было упомянуто разделение Азербайджана. Затем Иран истерил, когда Турция бомбила РПК на севере Ирака, будто те же курды не являются угрозой для Ирана. А сейчас, как ни в чем не бывало, иранский министр летит на встречу в Анкару и говорит о стратегическом партнерстве. Объяснить такую непоследовательную политику Ирана крайне сложно, однако – это Восток, тут все телодвижения происходят в рамках торгов.

Директор Центра изучения современной Турции, политолог Амур Гаджиев, комментируя # отношения этих двух стран, сказал, что Турция и Иран — давние конкуренты и соперники на Ближнем Востоке.

«Так сложилось исторически. Сирийский кризис обострил эти противоречия. Однако «астанинский формат» сгладил определенные острые углы между странами. С другой стороны, Турция также пыталась найти решение иранской ядерной программы, но это не получило положительного отклика, но было позитивно воспринято со стороны Ирана. Это был шаг в сторону улучшения отношений между странами», — сказал собеседник #.

По его словам, сейчас иранская ядерная программа на повестке международной политики и, скорее всего, страны сверили часы, в случае если администрация Байдена не пойдет на снятие санкций.

«Для Ирана позиция Турции важна в этом вопросе, особенно по части антииранских санкций, которых Турция неофициально придерживается. Если с Ирана снимают санкции, то для расширения торговых отношений открываются новые возможности, если же нет, то Турция и Иран продолжат сотрудничать в том же духе», — сказал эксперт.

С другой стороны, оба государства относятся с опасением и недоверием к усилению влияния другой: Турции в регионе Ближнего Востока или Ирана в приграничных с Турцией странах, считает аналитик.

«Время от времени случаются дипломатические перепалки, особенно иранцам не нравятся операции Турции на севере Ирака. Ей не нравится то, что Турция, договорившись с иракскими властями и не обращая внимания на Иран, проводит операции. Хотя в этих регионах могут находиться и проиранские группы, такие как «Хашт-аш-Шаби». Поэтому интересы влияния этих стран могут соприкасаться территориально», — считает аналитик.

Гаджиев также добавил, что Ирак и суннитский, и шиитский, но в то же время арабский, поэтому у Ирана в Ираке ресурсы ограничены.

«Они не могут претендовать на расширение зоны влияния суннитов. К примеру, иракский Курдистан тоже суннитский, и Иран тоже претендует на доминирование, но в торгово-экономическом плане им нечего предложить Курдистану, напротив, как Турция является рынком иракской нефти в Курдистане, также основные промышленные продукты в этот регион поступают из Турции», — отметил он.

При этом, по словам политолога, Турция является одним из крупных потребителей иранской нефти и газа.

«Ирану важно не потерять Турцию как рынок сбыта. Поэтому данная встреча, скорее всего, решит некоторые опасения Тегерана в отношении Турции в качестве геополитического соперника, выяснит позицию по иранской «ядерной сделке», решит некоторые экономические вопросы.

В Тегеране прекрасно понимают, что иранцам особо нечего противопоставить Турции в регионе Ближнего Востока, так как Турция открытая страна миру, член НАТО, кандидат на членство в ЕС и активно торгует с этими странами. Поэтому Турция имеет большие преимущества в конкуренции с Ираном на Ближнем Востоке, в той же суннитской части Ирака и выхода на международные рынки», — сказал эксперт.

Поэтому с учетом этих реалий Ирану приходится выступать с позиции твердой силы, с другой стороны он вынужден пойти на определенные договоренности с Турцией.

«Данную встречу нужно рассматривать в этом ракурсе и контексте. При этом нужно также добавить, что в контексте карабахской войны, Турция усилила свое присутствие в регионе Южного Кавказа, что добавило еще больше недоверия в отношении Турции», — отметил он.

Говоря о возможном обострении между странами, Гаджиев сказал, что Турция и Иран — страны восточные и во главе государств находятся опытные политики, и отношения двух стран не будут испорчены до необратимого.

«Напротив, эти страны всегда сумеют договориться между собой. Обострение не нужно ни одной, ни другой стороне, они как поддерживали свои прокси силы в Сирии и в Ираке, так и будут», — резюмировал он.