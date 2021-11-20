Иран является одной из основных угроз для региона Ближнего Востока. С таким заявлением выступил министр обороны США Ллойд Остин, передает РИА Новости.

«Я хотел бы выразить свое беспокойство относительно дестабилизирующих действий иранского руководства, включая его поддержку терроризма, своих опасных пособников и ядерную программу», – сказал Остин.

Глава Пентагона обратил внимание, что американская сторона готова решить проблему вокруг ядерной сделки с Тегераном путем дипломатии, однако власти не исключают применения любых средств ради обеспечения собственной безопасности.

Он также назвал ширящееся использование иранских ударных беспилотников постоянной угрозой для американских сил на Ближнем Востоке и помехой в борьбе с терроризмом.

В связи с этим Вашингтон призывает к многостороннему партнерству на Ближнем Востоке, которое позволит отразить стоящие перед регионом угрозы, в том числе пандемию коронавируса, климатический кризис, ядерное нераспространение, деятельность экстремистских группировок.

«В 21 веке нам нужен более широкий взгляд на безопасность в регионе. Многие из таящихся сегодня в регионе опасностей не придают значения границам», – заключил Ллойд Остин.

Ранее стало известно о планах Соединенных Штатов заключить промежуточное соглашение с Ираном, чтобы продлить переговоры по иранской ядерной сделке и восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) (aif. ru)