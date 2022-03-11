«К нам поступает огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в «ЛНР» и «ДНР» (сепаратистские образования на востоке Украины) для того, чтобы участвовать в том, как они считают, освободительном движении».

Как передает РИА Новости, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета безопасности РФ.

По его словам, наибольшее число заявок поступило из стран Ближнего Востока — свыше 16 тысяч человек. Шойгу считает, что эти запросы надо поддержать.