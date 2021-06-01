Сотрудница Пентагона Дана Строул предостерегает страны Ближнего Востока от сотрудничества в области безопасности с Россией и Китаем, пригрозив риском для суверенитета этих стран и их отношений с США, передает РИА Новости.

«Очевидно, что определенные страны и партнеры хотели бы увильнуть и проверить, что еще они могли бы получить от Соединенных Штатов, прощупывая почву более тесного сотрудничества с китайцами или русскими, особенно в сфере безопасности и в военно-космической области… я бы хотела просто предостеречь их вновь, что существует точка, когда это превратится в стратегию, которая не только поставит под угрозу ваше сотрудничество с США, но и ваш государственный суверенитет в таких странах, как Ливан», — сказала в ходе вебинара заместитель помощника министра обороны США Дана Строул.