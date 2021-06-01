Сотрудница Пентагона Дана Строул предостерегает страны Ближнего Востока от сотрудничества в области безопасности с Россией и Китаем, пригрозив риском для суверенитета этих стран и их отношений с США, передает РИА Новости.
«Очевидно, что определенные страны и партнеры хотели бы увильнуть и проверить, что еще они могли бы получить от Соединенных Штатов, прощупывая почву более тесного сотрудничества с китайцами или русскими, особенно в сфере безопасности и в военно-космической области… я бы хотела просто предостеречь их вновь, что существует точка, когда это превратится в стратегию, которая не только поставит под угрозу ваше сотрудничество с США, но и ваш государственный суверенитет в таких странах, как Ливан», — сказала в ходе вебинара заместитель помощника министра обороны США Дана Строул.
По мнению сотрудницы Пентагона, «выбор между сотрудничеством с КНР и РФ или связью с США» для ближневосточных государств должен быть очевиден, а возможные выгоды таких отношений якобы даже нельзя сравнивать.
Ранее США не раз заявляли об угрозе в лице России и Китая. В переходных положениях стратегии нацбезопасности США назвали КНР и РФ главными угрозами, причем Китай назван основным потенциальным противником США. В положениях говорилось, что «Пекин и Москва серьезно инвестировали в усилия, направленные на сдерживание преимуществ США и на то, чтобы помешать стране защищать интересы свои и союзников по всему миру».