Немногочисленная, но шумная акция оппозиционных сил с требованием освобождения Михаила Саакашвили прошла в Тбилиси у клиники «Вивамед», где в настоящее время находится на лечении бывший грузинский президент, передает Интерфакс.

Протестующие требовали от властей разрешить депутатам от оппозиции посещения Саакашвили.

Полиция перегородила вход в больницу, установив кордон, через который никого не пропускали.

Как заявил журналистам организатор акции председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили, митинги с требованием освобождения Саакашвили будут проходить ежедневно не только в Тбилиси, но в регионах.

После объявления организаторами о завершении акции ее несколько десятков участников переместились к окнам палаты Саакашвили и продолжили скандировать «Миша, Миша!».

Мать экс-президента Гиули Аласания рассказала журналистам, что состояние ее сына остается крайне тяжелым. «Он практически не встает с постели. Мы надеемся, что в клинику в ближайшее время прибудут врачи Евросоюза», — сказала Аласания.