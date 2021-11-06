В Татарстане планируют ужесточить ограничительные меры для сдерживания распространения коронавируса. Через две недели там приостанавливают действие транспортных карт для граждан старше 60 лет, не имеющих QR-кода или медотвода от прививки. Общественным транспортом смогут воспользоваться только люди с QR-кодом. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Наряду с этим президент республики Рустам Минниханов напомнил, что режим нерабочих дней после 7 ноября продлевать не планируется. Тем не менее, все введенные ранее ограничительные меры, в том числе на работу ряда объектов и на проведение массовых мероприятий, сохраняют свою силу до улучшения эпидемиологической ситуации. Он также подчеркнул, что к нему поступает много жалоб на нарушение масочного режима.

С начала пандемии в республике умер 1041 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. между тем доля пожилых людей среди умерших от коронавируса достигает 85%.

Во многих регионах России ужесточают ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. С 8 ноября планируется запретить посещать промтоварные магазины без QR-кода о вакцинации или перенесенном COVID-19 жителям Приморского края.

Система QR-кодов действует и в Крыму при заселении в отели и гостиницы (aif.ru).