В Татарстане планируют ужесточить ограничительные меры для сдерживания распространения коронавируса. Через две недели там приостанавливают действие транспортных карт для граждан старше 60 лет, не имеющих QR-кода или медотвода от прививки. Общественным транспортом смогут воспользоваться только люди с QR-кодом. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
Наряду с этим президент республики Рустам Минниханов напомнил, что режим нерабочих дней после 7 ноября продлевать не планируется. Тем не менее, все введенные ранее ограничительные меры, в том числе на работу ряда объектов и на проведение массовых мероприятий, сохраняют свою силу до улучшения эпидемиологической ситуации. Он также подчеркнул, что к нему поступает много жалоб на нарушение масочного режима.
С начала пандемии в республике умер 1041 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. между тем доля пожилых людей среди умерших от коронавируса достигает 85%.
Система QR-кодов действует и в Крыму при заселении в отели и гостиницы (aif.ru).