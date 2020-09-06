В Таджикистане за президентский пост будут бороться 6 кандидатов

В Таджикистане определился окончательный список кандидатов на пост президента на предстоящих выборах 11 октября, сообщает Агентство Анадолу.

Лишь одна из семи политических партий страны приняла решение не выдвигать кандидата на выборы.

Кандидатуры от пяти партий были известны общественности, тогда как шестой претендент на пост главы государства стал известен лишь накануне по итогам Внеочередного съезда Коммунистической партии Таджикистана.

По решению участников съезда, за президентское кресло будет бороться лидер коммунистов Мехродж Абдуллоев.

Правящая Народно-демократическая партия Таджикистана, Федерация независимых профсоюзов и Союз молодежи страны выдвинули на предстоящие выборы кандидатуру действующего президента Эмомали Рахмона.

Оппозиционная Аграрная партия поддержала кандидатуру своего лидера — Рустама Латифзада.

Социалистическая партия Таджикистана в третий раз выдвинули кандидатуру Абдухалима Гаффарова, Демократическая партия — во второй раз Саиджафара Усмонзода, а Партия экономических реформ — Рустама Рахматзода.

При этом Социал-демократическая партия Таджикистана (СДПТ) объявила бойкот выборному процессу. Лидер СДПТ Рахматилло Зойиров призвал сторонников не участвовать в голосовании.

Последние президентские выборы в Таджикистане состоялись 6 ноября 2013 года. За президентский пост боролись тогда шесть кандидатов. Эмомали Рахмон в четвертый раз одержал побед на выборах, набрав 83,92 процента голосов.