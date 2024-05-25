Окончательный список кандидатов на внеочередных выборах президента Ирана будет объявлен 11 июня. Об этом сообщил секретарь избирательного штаба провинции Тегеран Аббас Джохари.

«Окончательный список кандидатов на президентских выборах объявят 11 июня «, — сказал он в эфире телеканала IRIB. «Регистрация кандидатов начнется 30 мая и продлится 5 дней», — уточнил иранский чиновник. Джохари добавил, что после объявления окончательного списка претендентов они еще в течение 15 дней смогут вести предвыборную агитацию.