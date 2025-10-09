Президент США Дональд Трамп стал кандидатом на Нобелевскую премию мира. Его кандидатуру предложили Израиль, Камбоджа, Азербайджан, Армения, Габон, Руанда и Пакистан.

В этом году на рассмотрение поступило в общей сложности 338 номинантов, среди которых 244 физических лица и 94 организации, сообщили в испанской газете Pais со ссылкой на директора Института исследований мира в Осло (PRIO) Нину Грегер.

Трамп, в свою очередь, несколько раз говорил, что претендента на Нобелевскую премию мира лучше него найти нельзя.

Ранее президент США назвал историческими итоги переговоров Израиля и ХАМАС. Они достигли соглашения по всем условиям первой фазы прекращения огня в секторе Газа. Переговоры прошли в Египте при посредничестве этой страны и Катара, с участием представителей США и Турции. Отмечается, что мирный план был подписан за сутки до того, как Нобелевский комитет объявит лауреата премии мира.

Президент Израиля Ицхак Герцог поддержал договоренности о первом этапе прекращения огня в секторе Газа. По его мнению, президент США Дональд Трамп, выдвинувший план урегулирования, достоин за это Нобелевской премии мира.

Но дело в том, что решение о будущем лауреате Нобелевской премии мира было принято еще до перспектив урегулирования между Израилем и палестинским движением «Хамас» в секторе Газа.

Нобелевский комитет 7 октября провел последнее заседание и выбрал лауреата премии мира 2025 года. Об этом рассказал AFP представитель Нобелевского института в Осло Эрик Осхайм.

«Последние штрихи были сделаны в понедельник, но мы никогда не раскрываем, когда Нобелевский комитет принимает решение»,— уточнил собеседник агентства.