В связи с убийством азербайджанца на берегах Нигерии возбуждено уголовное дело

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики выступила с сообщением о захваченном 23 января на берегах Нигерии морскими пиратами судна «Моцарт» турецкой компании “Боден Денизчилик».

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, по предварительной информации 15 из 19 членов экипажа судна взяты в заложники, один убит. Установлено, что убитый — гражданин Азербайджанской Республики Фарман Али оглу Исмаилов, 1976 года рождения, занимавшим должность 2-го инженера судна.

По факту Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного Кодекса, проводятся необходимые оперативные следственные мероприятия.

В настоящее время МИД Азербайджана проводит интенсивные переговоры с соответствующими структурами зарубежных стран, подготавливаются запросы о юридической помощи в полномочные органы Турции, Габона и Либерии по данному уголовному делу.

Генеральная прокуратура сразу связалась с Генеральной прокуратурой Либерии. Противоположная сторона выразила готовность тесно сотрудничать с Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики по расследованию данного вопроса.