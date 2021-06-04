5 июня погода в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-21, днем 25-29 градусов тепла, в Баку 18-20, днем 27-29 градусов тепла. Атмосферное давление в пределах нормы, 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 40-45%.

5 июня в районах Азербайджана в основном без осадков, однако в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, сильный дождь, град. Будет дуть западный ветер, местами усилится.

Температура воздуха ночью 18-22, днем 28-33, в горах ночью 9-14, днем 18-23 градуса тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 5 июня на Абшеронском полуострове ожидается усиление умеренного ветра хазри, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.