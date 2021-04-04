В Стамбуле установлен новый мировой рекорд по бегу

Чемпионка мира в беге на длинные дистанции Рут Чепнгетич обновила мировой рекорд в полумарафоне среди женщин, передает Vesti.ru.

Кенийка стала обладательницей нового достижения на забеге в Стамбуле, который прошел четвертого апреля.

Чепнгетич пробежала полумарафон за 1 час 4 минуты 2 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал эфиопке Абабель Йешанех и равнялся 1 часу 4 минутам и 31 секунде. Он был установлен в феврале 2020-го года.

Таким образом, Чепнгетич улучшила время полумарафона среди женщин на 29 секунд.