Бегунья из Эфиопии Тигист Ассефа установила новый мировой рекорд среди женщин на марафоне в Берлине. В воскресенье, 24 сентября, 26-летняя легкоатлетка преодолела дистанцию 42,195 километра за 2 часа 11 минут 53 секунды. Тем самым она обошла на более чем две минуты кенийку Бриджид Косгеи, которой принадлежал предыдущий мировой рекорд в женском марафонском беге, установленный почти четыре года назад в Чикаго (2 часа 14 минут 4 секунды).

Кроме того, Ассефа почти наверняка обеспечила себе место в олимпийской сборной Эфиопии на летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Бывшая бегунья на дистанцию 800 м начала заниматься марафонским бегом лишь в апреле 2022 года.

Среди мужчин победу одержал 38-летний кениец Элиуд Кипчоге, пробежав традиционную для марафона дистанцию за 2 часа 2 минуты 42 секунды. Он стал первым бегуном, в пятый раз ставший победителем Берлинского марафона. При этом Кипчоге не удалось повторить свой установленный год назад мировой рекорд, его нынешний результат превысил примерно на полторы минуты прошлогодний. Девятым стал немецкий марафонец эритрейского происхождения Аманаль Петрос (Amanal Petros), установивший рекорд Германии с результатом 2 часа 4 минуты 58 секунд. (DW)