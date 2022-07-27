В Стамбуле состоялась церемония открытия Совместного координационного центра (СКЦ), созданного в рамках реализации положений Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины, сообщает Anadolu.

Центр будет работать на территории Университета национальной обороны Турции. Вместе с представителями Турции, Украины и России зерновыми вопросами там будут заниматься дипломаты от ООН.

Церемонию открытия центра, по данным агентства, посетил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Он отметил значимость обеспечения поставок 25 млн тонн украинского зерна в страны, которые нуждаются в закупках сельхозпродукции.