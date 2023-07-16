Россия и Китай провели в 2022 году рекордное число совместных учений.

Как передает Gazeta.ru, об этом сообщает агентство Bloomberg.

В Национальном университете обороны США заявили о шести совместных учений, которые, считают аналитики, «имеют политическое значение».

Эксперты также посчитали, что с 2014 года страны провели 36 совместных военных учений, в то время как в прошлом десятилетии их было всего 10.

В то же время США и Китай не проводили совместных военных учений с 2020 года, уточняет Bloomberg. Информагентство напомнило, что Китай заморозил военный диалог с США на высоком уровне из-за санкций, которые Вашингтон ввел в отношении министра обороны Ли Шанфу.

Накануне Министерство обороны КНР сообщило, что Вооруженные силы России и Китая проведут совместные учения «Север. Взаимодействие-2023» в Японском море.