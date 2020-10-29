В США заявили о нарастании угрозы введения санкций против Турции за С-400

Угроза введения Соединенными Штатами санкций в отношении Турции за покупку Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400 нарастает, заявил помощник госсекретаря США Кларк Купер в ходе брифинга. Его слова приводит ТАСС.

По словам Купера, риск применения санкций Турции «никогда не исчезал», к настоящему времени этот риск «увеличивающийся».

Он также подчеркнул, что за шагами США следят другие государства, которые обдумывают приобретение подобной продукции у России. Они хотят посмотреть, в чем такие санкции будут заключаться, пояснил Купер.

Решение Анкары о покупке ЗРС С-400 в сентябре 2017 года вызвало серьезный раскол между Турцией и ее партнерами по Североатлантическому альянсу. Представители НАТО быстро забили тревогу о том, что Турция поставит под угрозу безопасность НАТО, если подключит С-400 к союзным системам, поскольку российская система будет использовать сеть с конфиденциальными данными альянса.