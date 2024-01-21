В горах Афганистана из-за проблем с двигателем упал самолет Falcon 10B с россиянами Falcon 10B на борту. Лайнер был зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ и принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу.

«Судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия)», — уточнили в Росавиации. По данным ведомства, на борту самолета было шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира.

Среди погибших: Анатолий и Анна Евсюковы (пассажиры), Дмитрий Беляков, Аркадий Грачев, Игорь Сывороткин и Павел Попов (члены экипажа). Об этом написали Shot и 112. Анна Евсюкова до этого была подключена к аппарату искусственного дыхания из-за заболевания в Тайланде.

Полиция Афганистана получила сообщение об авиакатастрофе в провинции Бадахшан, пишет Reuters. Борт отклонился от курса и врезался в гору у границы с Таджикистаном. Перед крушением пилот сообщал о технических неполадках — у самолёта отказали оба двигателя.

Это уже девятый инцидент с российским самолетом с начала года и восьмой, произошедший во время рейса за последние девять дней. Ранее эпизодов с катастрофой самолётов и смертью пассажиров не происходило.

США и Евросоюз с февраля 2022 года запретили для России новые поставки, техобслуживание и страхование самолетов. Разбившийся в Афганистане самолет выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву — источник РИА «Новости» В индийском городе Гая самолет приземлился для дозаправки, рассказал источник ТАСС, близкий к Министерству гражданской авиации Индии. (moscowtimes.ru)