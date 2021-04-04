В США заявили о начале четвертой волны коронавируса

США столкнулись с четвертой волной COVID-19 из-за распространения новых штаммов коронавируса, заявил 4 апреля профессор университета Миннесоты, эпидемиолог Майкл Остерхолм.

«Я считаю, что в некотором смысле мы находимся почти в новой пандемии. Единственная хорошая новость заключается в том, что нынешние вакцины эффективны против конкретного варианта B.1.1.7 (британский штамм коронавирусной инфекции)», — подчеркнул специалист в эфире телеканала Fox News.

Также Остерхольм отметил ряд других проблем, который вызывает этот конкретный вариант COVID-19. По его словам, британский штамм более опасен для детей, коронавирус активно распространяется среди них. (iz.ru)

| 2021-04-04T23:25:39+04:00 5 апреля 2021, 02:28|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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