В США заявили, что запускали из Южной Кореи высокоточную ракету для устрашения КНДР

США осуществили в 2017 году с территории Южной Кореи учебный пуск высокоточной ракеты, чтобы продемонстрировать КНДР, что могут уничтожить в этой стране любой объект, включая ставку ее лидера Ким Чен Ына. Об этом говорится в новой книге ветерана американской журналистики, члена редколлегии газеты The Washington Post Боба Вудворда, выпущенной во вторник издательством Simon & Schuster.

Книга объемом 392 страницы, получившая название «Ярость» (Rage), написана на основе 18 эксклюзивных интервью с президентом США Дональдом Трампом, а также многочисленных бесед с бывшими и нынешними сотрудниками его администрации, в том числе экс-министром обороны Джеймсом Мэттисом. Большое внимание в ней уделено политике Соединенных Штатов на Корейском полуострове.

Вудворд, в частности, рассказывает, что в 2017 году в ответ на испытания в КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, способной достичь территории США, группировка американских войск в Южной Корее провела «пуск тактической ракеты, которая пролетела 186 миль (примерно 300 км) и упала в Японское море». «Это было точное расстояние от того места, откуда взлетела американская ракета, до испытательного полигона Северной Кореи, а также до палатки, в которой, согласно фотографиям, сделанным из космоса, находился Ким Чен Ын во время наблюдения за пуском своей ракеты», — пишет автор.(ТАСС)