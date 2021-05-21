В США заверили, что не делали уступок Израилю

Администрация Соединенных Штатов не делала никаких уступок Израилю, чтобы побудить его пойти на прекращение огня с Палестиной, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Нет», — сказала Псаки в ходе регулярного брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.
Ее спросили, является ли обещание президента США Джо Байдена оказать содействие Израилю в восстановлении системы ПВО «Железный купол» элементом некой «сделки», в рамках которой израильская сторона в ответ согласилась прекратить боевые действия против Палестины.
«Президент сделал такое заявление, поскольку считает, что эффективность «Железного купола» помогает спасать сотни жизней. Президент непоколебим в том, что касается поддержки Израиля и его права на самозащиту», — подчеркнула представитель Белого дома.
| 2021-05-21T23:13:08+04:00 21 мая 2021, 23:22|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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