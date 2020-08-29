В США за сутки выявлено более 46 тысяч случаев заболевания COVID-19

Более 46 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано за минувшие сутки в США, свыше тысячи человек скончались. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за последние сутки в Соединенных Штатах зарегистрированы 46 156 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 976 человек.

По последним данным университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 5 917 817 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 181 тысячи пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели более 2 миллионов заразившихся.