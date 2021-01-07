В США возобновили слушания по утверждению итогов голосования выборщиков

Слушания по утверждению итогов голосования выборщиков на выборах президента США возобновились в конгрессе в четверг, сообщает РИА Новости.
«Мы заново собрались в этой палате, и мир увидит прочность и силу нашей демократии, так даже на фоне беспрецедентных жестокости и вандализма в этом Капитолии избранные представители народа Соединенных Штатов собрались снова в тот же самый день, чтобы поддержать и защитить конституцию Соединенных Штатов… Вернемся к работе», — такими словами открыл заседание председательствующий на нем вице-президент Майк Пенс.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Избранным президентом по итогам прошедшего голосовании считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.