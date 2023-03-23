Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби раскритиковал Министерство обороны России за вручение наград пилотам, участвовавшим в крушении или сбитии высокотехнологичного американского беспилотника над Черным морем, сообщает Голос Америки.

На видео, опубликованном Пентагоном, как указывается, российские самолеты кружат вокруг беспилотника и идут на столкновение с ним, после чего он падает в море. Москва заявляет, что американский дрон потерял управление.

«Я не знаю других военных в мире, которые награждали бы пилота за то, что он врезался в дрон. Если это храбрость, то, думаю, для этого есть и другое определение, – сказал Кирби. – Я понятия не имею, почему они дали награду за храбрость пилоту, который в худшем случае злонамеренно подвергал себя и американское вооружение большому риску, а в лучшем случае являлся просто идиотом».