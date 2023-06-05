В американском штате Вирджиния разбился гражданский самолет Cessna. Его пытались перехватить истребители F-16.

Официальный представитель США в комментарии CNN заявил, что F-16 не сбивали самолет и что для Федерального авиационного управления вызывать самолеты, если кто-то летит небезопасно, обычная практика. В Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки сообщили, что пилот самолета не реагировал на попытки истребителей установить контакт.

F-16 разрешили «летать на сверхзвуковых скоростях», в результате чего в районе Вашингтона слышали звуковой удар. Кроме того, истребители использовали сигнальные ракеты, чтобы привлечь внимание пилота.

Гражданский самолет Cessna 560 Citation V был перехвачен самолетами NORAD около 15:20 и в конечном итоге разбился в Вирджинии», — говорится в сообщении.

Сообщается, что самолет вылетел из муниципального аэропорта Элизабеттон в штате Теннесси и направлялся в аэропорт Лонг-Айленд Макартур в Нью-Йорке. По данным FAA, самолет врезался в гористую местность в «малонаселенном районе».

На борту самолета находились четыре человека, он пролетел мимо запланированного пункта назначения на 315 миль. В полиции штата Вирджиния сообщили, что поисковые работы продолжаются. (УНИАН)