ВВС США провели 24 июня второе летное испытание оператора-робота (автопилота) Skyborg, в ходе которого он «пилотировал» (управлял в автономном режиме) беспилотным летательным аппаратом (БЛА) MQ-20 «Эвенджер» компании «Дженерал Атомикс Аэронотикл Системз» (GA-ASI). Об этом сообщает еженедельник Defense News.

В ходе первого испытательного полета, которое прошло примерно два месяца назад, центральный блок управления (autonomy core system, ACS) Skyborg, находился на борту БЛА UTAP-22 «Мако» компании «Кратос». Эти два испытания доказали, что Skyborg может применяться для пилотирования в автономном режиме нескольких типов беспилотных летательных аппаратов.

«Полет ACS Skyborg на платформах двух разных производителей демонстрирует универсальность правительственного центрального блока управления, открывая будущие возможности коалиционных сил выполнять несколько миссий», — заявил генерал-майор. Хизер Прингл, командир AFRL. (ТАСС)