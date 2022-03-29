Суд в Калифорнии счел, что экс-президент США Дональд Трамп мог участвовать в сговоре с целью отмены результатов выборов 2020 года, который привел к штурму Капитолия 6 января, и указал, что без привлечения виновных к ответственности события могут повториться. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Основываясь на доказательствах суд считает более вероятным, чем нет, нечестный сговор», — утверждается в постановлении судьи центрального округа Калифорнии Дэвида Картера.

Как указал суд, бывший адвокат Трампа Джон Истман, который якобы помогал разработать теорию, как остановить сертификацию выборов, и сам политик запустили кампанию по вмешательству в демократические процессы. Суд указал, что целью сговора был «поиск законных оснований» для остановки процесса сертификации результатов выборов конгрессом 6 января 2021 года.

В постановлении отмечается, что «доказательства демонстрируют, что Трамп, вероятно, пытался помешать объединенной сессии конгресса 6 января 2021 года».

Картер подчеркнул, «если страна не станет расследовать и привлекать тех, кто ответственен за это, суд боится, что события 6 января повторятся».